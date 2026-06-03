Naam toevoegen aan kunstwerk ‘Wanneer de lente komt’

Aalsmeer – Op zaterdag 6 juni kunnen inwoners tussen 10.00 en 14.00 uur zelf een naam toevoegen aan het bijzondere kunstwerk van Femke Kempkes ‘Wanneer de lente komt’. Het kunstwerk is te vinden onder het viaduct aan de Burgemeester Kasteleinweg.

Het werk van Femke staat in het teken van de cirkel van het leven: hoe herinneringen voortleven en mensen (en dieren) die gemist worden en waarmee men verbonden wil blijven. Ee waardevol moment om iemand die je dierbaar is te herdenken en samen onderdeel te worden van dit kunstwerk.

Foto’s: Kunstwerk in wording (aangeleverd).