‘Feestbeesten’ tijdens Junior Pramenrace

Aalsmeer – Feestbeesten is het thema van de Junior Pramenrace aanstaande zaterdag 6 juni. Het evenement op en rond het water wordt na jaren van weggeweest te zijn weer door SPIE georganiseerd ter ere van 40 jaar Pramenrace. De start en de finish van de Junior Pramenrace is op het Stokkeland (naast het raadhuis en het gezondheidscentrum) en het eerste spel hier start om 10.15 uur. De ‘race’ op het water vangt vervolgens aan om 11.30 uur.

Aan de deelnemers zijn al diverse hints gegeven over de spelletjes die op het programma staan. Zo is aan iedere deelnemer gevraagd een waterpistool mee te nemen en per team een hoepel. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en om de teams aan te komen moedigen. Het wordt, aldus SPIE, een feestelijke en sportieve dag vol actie. Nu maar hopen dat het weer ook meewerkt en de zon zich veelvuldig laat zien.

