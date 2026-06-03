Ondernemers Demmerik weer bereikbaar

Vinkeveen – Na maanden van omrijden en verminderde klandizie kunnen de lokale ondernemers aan Demmerik in Vinkeveen weer opgelucht ademhalen. Met de heropening van de Heulbrug is een belangrijke verbinding in het dorp hersteld, nadat deze sinds januari afgesloten was vanwege grootschalig onderhoud. Voor de bijzondere twee-eenheid Groentehal en Poelier De Haan betekende de afsluiting een flinke aderlating. Klanten uit Vinkeveen moesten via Wilnis omrijden, wat voor velen een reden was om elders boodschappen te doen. De Heulbrug vormt immers een cruciale schakel tussen de Herenweg en Demmerik.

Levendigheid Demmerik terug

Nu de brug weer open is, keert de levendigheid langzaam terug. Bij de Groentehal, waar dagelijks verse groenten en fruit worden verkocht, merkt een van de eigenaren dat vaste klanten hun weg weer weten te vinden. “Het was echt een pittige periode. We hadden net de zaak van Leo Kok overgenomen”, zegt hij. “Je bent afhankelijk van de loop en als die vermindert, voel je dat meteen in de omzet. Nu de brug weer open is, komt de aanloop gelukkig terug en merk je dat mensen ons weer weten te vinden.”

Ook bij Poelier De Haan is de opluchting groot. De winkel, bekend om kip, wild en specialiteiten, zag de toestroom van klanten tijdens de werkzaamheden afnemen. Hoewel de overlast volgens de gemeente noodzakelijk was om de brug voor de komende jaren veilig en toekomstbestendig te maken, laat de periode zien hoe kwetsbaar lokale ondernemers zijn bij langdurige afsluitingen. De heropening van de Heulbrug betekent daarom meer dan alleen een betere bereikbaarheid: het markeert voor de ondernemers aan Demmerik vooral het begin van herstel en hernieuwde bedrijvigheid.

Op de foto (boven): De Heulbrug is weer open voor weg- en vaarverkeer. Foto: Nieuwe Meerbode.

De Groentehal en Poelier De Haan aan Demmerik zijn nu optimaal bereikbaar. Foto: Nieuwe Meerbode.