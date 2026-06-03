VLTV-jongens opnieuw tenniskampioen

Vinkeveen – De jongens van VLTV uit Vinkeveen zijn opnieuw kampioen geworden in de categorie 13 tot en met 17 jaar. Na het kampioenschap in de najaarscompetitie van vorig jaar wist het vijftal ook de voorjaarscompetitie op overtuigende wijze af te sluiten als nummer een. Daarmee bekronen zij een periode, waarin het team zich week na week van zijn beste kant liet zien.

Gedurende de competitie werden uitstekende resultaten neergezet. Van de 42 gespeelde tenniswedstrijden werden er maar liefst 39 gewonnen. Dankzij die sterke reeks bouwden de jongens al vroeg een voorsprong op hun concurrenten op en hielden zij die gedurende het seizoen vast. Zowel in de enkel- als dubbelpartijen werden belangrijke punten gepakt.

In de laatste competitieronde werd het kampioenschap definitief veiliggesteld. Daarmee was de titel een mooie beloning voor een seizoen, waarin de spelers opnieuw lieten zien tot de sterkste teams in hun leeftijdscategorie te behoren.

Met twee opeenvolgende kampioenschappen zet het jeugdteam van VLTV een fraaie prestatie neer. Niet alleen vanwege de behaalde titels, maar ook door de indrukwekkende score van 39 overwinningen in 42 wedstrijden. Dankzij de titel promoveren de jonge tennissers bovendien naar de eerste klasse. Daarmee wacht hen komend seizoen een nieuwe uitdaging op een hoger niveau.

Op de foto: De kampioenen: Mees Broere, Sim Broere, Valentijn Euverman, Jayden Fokker en Stijn Knol. Foto: aangeleverd.