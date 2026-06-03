Open dag naturistenvereniging De Wilgenborgh

De Ronde Venen – Verscholen in de polder Groot Mijdrecht aan de Proosdijerdwarsweg 12, net ten noordoosten van Mijdrecht, ligt het parkachtige terrein van naturistenvereniging De Wilgenborgh. Voor veel voorbijgangers blijft het een verborgen plek, maar eenmaal ontdekt blijkt het een rustig en groen toevluchtsoord. Tijdens de jaarlijkse NFN Landelijke Open Dag, dit jaar op zondag 7 juni, wordt het terrein een keer per jaar opengesteld voor belangstellenden. De open dag biedt bezoekers de gelegenheid om kennis te maken met de vereniging en haar leden.

Op De Wilgenborgh heerst een gemoedelijke sfeer waarin onderlinge bekendheid en gastvrijheid centraal staan. Het naturisme vormt daarbij de basis: bloot zijn wordt gezien als vanzelfsprekend binnen het terrein, terwijl daarbuiten kleding de norm blijft. Die context bepaalt ook het verschil met nudisme, waarbij het bloot zijn juist in alle situaties centraal staat.

Naaktrecreatie

De Wilgenborgh profileert zich nadrukkelijk als plek voor naakt-recreatie in een natuurlijke omgeving. De beschutting van groenwallen en bosschages maakt het mogelijk om al bij milde temperaturen aangenaam buiten te verblijven. Het terrein biedt uiteenlopende plekken voor zowel rustzoekers als sociale bezoekers: van stille hoekjes bij het zwembad en het zonnegazon tot het terras en de kantine, waar dagelijks gezamenlijk koffie wordt gedronken.

Diverse voorzieningen

Daarnaast zijn er diverse voorzieningen die het verblijf compleet maken. Er is een sauna, een studio voor creatieve activiteiten zoals keramiek en verschillende sportmogelijkheden, waaronder een volleybalveld en een jeu de boules-baan. Ook voor gezinnen met kinderen is er gelegenheid tot ontspanning, met een speeltuin, trampoline en een zwembad met peuterbad.

Met de open dag benadrukt De Wilgenborgh haar open karakter: een kans om zonder verplichtingen een kijkje te nemen op een plek waar rust, natuur en een andere kijk op recreatie samenkomen.

Op de foto: De open dag biedt bezoekers de gelegenheid om kennis te maken met de vereniging en haar leden. Foto: aangeleverd.