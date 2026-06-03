Omleidingen in Aalsmeer door werkzaamheden

Aalsmeer – Er wordt hard gewerkt aan kabels en leidingen in verschillende straten in Aalsmeer. Gelukkig wordt in fases gewerkt, want de werkzaamheden brengen omleidingen en dus overlast met zich mee. In de wijk Hornmeer weten ze hier inmiddels alles van af.

Op 16 februari is aangevangen in de Fuutlaan en met werkzaamheden in de Sweelinckstraat, van 21 tot en met 25 september, wordt deze ‘klus’ geklaard. Momenteel wordt gewerkt bij het voetpad in de Händelstraat en Haydnstraat, zijn schoppen de grond ingegaan in de Apollostraat en de Waterhoenstraat. En dan volgt misschien wel de grootste ‘overlastgever’, werkzaamheden in de Dreef in twee fases van 15 juni tot en met 24 juli.

Na een korte pauze vanwege de bouwvakantie gaat vanaf 17 augustus weer gegraven worden en wel in de Meervalstraat tot en met 11 september en afsluiting van de inrit van de Glückstraat tussen 14 en 18 september.

Dorpsstraat en Hortensialaan

Hornmeer is niet de enige wijk waar aan wegen, kabels en leidingen gewerkt worden, zo ook in de Dorpsstraat en Lijnbaan met afsluitingen en halve rijbaanafzettingen tot en met 24 juli en de Hortensialaan met beperkte doorgang tot en met 19 juni.

Routeplanner en snelheid

De gemeente raadt aan om de routeplanner te gebruiken om vertragingen te voorkomen of kijk voor vertrek op de website waar alle werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen overzichtelijk in kaart gebracht zijn. Hou bij het zoeken naar de juiste weg wel rekening met snelheid. De gemeente gaat op diverse wegen de snelheid verlagen van 50 naar 30 kilometer. Onder andere zijn al borden neergezet op de Stommeerweg.

Foto: Hortensialaan deels afgesloten vanwege aanleg kabels en leidingen (redactie Aalsmeer).