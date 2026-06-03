Succesvolle verkoop Zonnebloem-loten

Wilnis – Zaterdag 30 mei zijn in Wilnis succesvol Zonnebloem-loten verkocht door vrijwilligers van de afdeling Wilnis/De Hoef. Bij Jumbo stond, met steun van Kringkoop, een kraam opgesteld op een drukbezochte locatie. Dankzij het zonnige weer en de grote belangstelling werden veel loten verkocht en werd de collectebus goed gevuld. Ook was er ruimte voor persoonlijke gesprekken met voorbijgangers. De opbrengst wordt gebruikt voor activiteiten voor de gasten van de Zonnebloem. De organisatie spreekt haar dank uit aan alle kopers en de vrijwilligers die zich hebben ingezet.
Op de foto: Succesvolle lotenverkoop voor de Zonnebloem. Foto: aangeleverd.