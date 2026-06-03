Feestelijke seizoensafsluiting Soos De Cirkel

Mijdrecht – Soos De Cirkel heeft dinsdag 26 mei het seizoen ‘25/’26 feestelijk afgesloten. Gebouw Zideris in Mijdrecht was afgeladen vol en buiten stond de barbecue te branden. De stichting blikt terug op een prachtig seizoen met veel leuke activiteiten. Speciale hoogtepunten om te benoemen, waren toch wel de bowlingavond, de fancy-fair, de stamppotavond en de deelname aan de Zilveren Turfloop. “Maar eigenlijk is het elke dinsdagavond een feestje, zowel voor de Soos-leden als voor de vrijwilligers. Spelletjes, creatieve werkjes knutselen, kleuren, schilderen of gewoon even lekker chillen, het kan allemaal”, aldus coördinator Angela van Adrichem.

Het topteam van vrijwilligers heeft alweer een aantal nieuwe ideeën dus dat betekent dat de vrienden en vriendinnen van Soos de Cirkel vanaf 1 september elke dinsdag weer een topavond gaan krijgen.

Soos De Cirkel is een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Soosavonden zijn ontspanningsavonden en worden elke dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur gehouden, met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus in de gebouw Zideris. Meer informatie? Kijk op www.soosdecirkel.nl of neem contact op met Angela van Adrichem, 06 – 2393 7815.

Op de foto: De feestelijke seizoensafsluiting van Soos De Cirkel was drukbezocht. Foto: aangeleverd.