Mijdrecht – Liefde wordt door iedereen op een andere manier getoond. Waar de een zich geliefd voelt door een oprecht compliment, ervaart een ander juist verbondenheid door quality time, een cadeau of een warme omhelzing. Tijdens de workshop ‘Vijf Talen van de Liefde’ – woensdag 10 juni van 19.30 tot 22.00 uur in Bibliotheek Mijdrecht – staat centraal welke liefdestaal het beste bij iemand past en hoe beter kan worden aangesloten bij belangrijke relaties. Deelname is gratis na aanmelding via de website: derondevenen.ouderslokaal.nl/agenda.

Met inspirerende inzichten en praktische oefeningen wordt gewerkt aan het versterken van verbinding, begrip en waardering binnen relaties. Deelname samen met partner, vriend(in) of familielid behoort tot de mogelijkheden, waarbij kleine veranderingen in communicatie een groot verschil kunnen maken.

Tijdens de workshop wordt zowel de eigen liefdestaal als die van de ander verkend. Met deze praktische kennis gaat de groep aan de slag in diverse oefeningen, waarbij wordt ervaren hoe de vijf liefdestalen in relaties kunnen worden toegepast. Gezamenlijke deelname biedt de mogelijkheid om direct samen te oefenen en relaties te verdiepen. Individuele aanmelding blijft noodzakelijk.

De workshop wordt begeleid door Helen Lettinga. Zij is getrouwd en moeder van twee kinderen (2005 en 2007). Lettinga is gecertificeerd transformatieel coach en trainer (CCA en CPION) bij Gettinvolved Trainings, een internationale leiderschaps-academy waarin ervaringsgericht werken op het gebied van emotionele intelligentie centraal staat.

Ouders Lokaal is op zoek naar enthousiaste ouders die het team willen versterken. Informatie over vacatures is te vinden op derondevenen.ouderslokaal.nl.

Op de foto: Gratis workshop ‘Vijf Talen van de Liefde’. Foto: aangeleverd.