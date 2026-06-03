Herinrichting Oosteinderweg uitgesteld

Aalsmeer – De gemeente is voornemens de Oosteinderweg, tussen de Mr. Jac. Takkade en de Kasteleinweg, opnieuw in te richten met als uitgangspunt deze veiliger, overzichtelijker en prettiger in gebruik te maken met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Het eerste ontwerp stuitte op nogal wat verzet van bewoners en aanliggende bedrijven vooral omdat er niet meer geparkeerd mag/kan worden langs de weg. Tijdens de drukbezochte inloopavond in april werd meegedacht en dit heeft, volgens de gemeente, veel waardevolle en uitgebreide reacties opgeleverd, zowel mondeling als schriftelijk. Deze worden serieus genomen en meegenomen in het verder uitwerken en aanpassen van het plan.

Extra tijd

“Door de hoeveelheid en inhoud van de reacties nemen we extra tijd om het ontwerp zorgvuldig aan te passen”, zo laat de gemeente weten. “We vinden het belangrijk om dit goed te doen. Daarom duurt het proces iets langer.” Het projectteam verwacht nu het aangepaste ontwerp in de zomerperiode gereed te hebben. Het nieuwe ontwerp wordt samen met antwoorden op de veel gestelde vragen en een herziene projectplanning op de website van de gemeente geplaatst bij ‘projecten en plannen’, herinrichting Oosteinderweg. Wie nog vragen heeft kan per mail contact opnemen met het projectteam via: oosteinderweg@aalsmeer.nl.

Foto: De Oosteinderweg met voetpad, parkeervakken en fietsstroken (redactie Aalsmeer).