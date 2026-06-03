Handbal: Zondag finale om landskampioenschap in Aalsmeer

Aalsmeer – Royal FloraHolland Handbal Aalsmeer is de finale om het landskampioenschap begonnen met een nipte nederlaag. In Volendam ging de eerste confrontatie met Kras/Volendam met 30-28 verloren, waardoor het team van Aalsmeer zondag in de return vol aan de bak moet. De start van Aalsmeer was degelijk. In een gelijk opgaande eerste helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, wat resulteerde in een 14-14 ruststand. Na de pauze leek Aalsmeer het initiatief definitief naar zich toe te trekken. Met verzorgd spel en een sterke defensie werd een voorsprong van vier doelpunten opgebouwd: 17-21. Op dat moment had Aalsmeer de wedstrijd stevig in handen.

Het kantelpunt volgde echter halverwege de tweede helft. Enkele tijdstraffen en een rode kaart voor Tim Bottinga zorgden ervoor dat Aalsmeer met minder spelers in het veld kwam te staan. Volendam profiteerde optimaal van de overtal-situaties en knokte zich terug in de wedstrijd. Wat volgde was een spannend slot, waarin beide teams doelpunt voor doelpunt bleven scoren.

In de slotfase trok Volendam uiteindelijk aan het langste eind en bepaalde de eindstand op 30-28. Daarmee nemen de Volendammers een voorsprong van twee doelpunten mee naar de allesbeslissende tweede wedstrijd in De Bloemhof. Donny Vink was wederom topscorer bij Aalsmeer met 8 doelpunten. Daarnaast was ook aanvoerder Don Hartog op dreef met 7 doelpunten.

Zondag thuis in De Bloemhof

Voor Aalsmeer is de opdracht duidelijk: winst met drie doelpunten of meer betekent het kampioenschap. Bij een overwinning met twee doelpunten volgen strafworpen.

Kom aanstaande zondag 7 juni naar sporthal De Bloemhof en steun Royal FloraHolland HV Aalsmeer in de jacht op de titel! De wedstrijd begint om 14.00 uur. Tickets zijn te bestellen via: https://hvaalsmeer.nl/tickets-bestellen/.

Foto’s: www.kicksfotos.nl