Samen op weg naar 100 jaar muziek

Wilnis – In het clubgebouw van muziekvereniging Viribus Unitis aan de Pieter Joostlaan 1 in Wilnis stonden woensdagavond 28 mei de deuren wagenwijd open voor publiek tijdens een openbare repetitie. De vereniging nodigde muziekliefhebbers, oud-muzikanten en nieuwsgierige dorpsgenoten uit om een kijkje te nemen achter de schermen van het verenigingsleven, in aanloop naar het concert La Dolce Viribus op 6 juni.

De taal van de dirigent

De avond begon met een repetitie van het opstaporkest, waarna de fanfare het muzikale stokje overnam. Onder leiding van de maestro werd afgetrapt met het toepasselijke nummer ‘Espresso Macchiato’. Een knipoog naar de gezellige pauze later op de avond, waar bezoekers werden getrakteerd op een Hollands bakkie koffie en de gelegenheid kregen om met muzikanten en vrijwilligers in gesprek te gaan. Voor buitenstaanders leek de taal van de dirigent soms bijna geheimtaal.

Krachtig samenspel

“Als je geen saxofoon in de hand hebt, dan vul je de nootjes”, klonk het tijdens de repetitie. Voor een toevallige bezoeker misschien een raadselachtige opmerking, maar binnen enkele seconden wist iedere muzikant precies wat de bedoeling was. Zonder aarzelen pakten de verschillende secties hun partijen op en ontstond een krachtig samenspel dat indruk maakte op het aanwezige publiek. De open repetitie liet niet alleen horen hoe de vereniging zich voorbereidt op het komende concert, maar gaf ook een inkijkje in de saamhorigheid en het plezier binnen het orkest.

De vereniging kijkt daarbij nadrukkelijk vooruit naar de toekomst. Om ook de komende generaties muziek te kunnen laten maken, is Viribus Unitis op zoek naar nieuwe leden. Voor het fanfareorkest is enige muzikale ervaring welkom, maar enthousiasme staat voorop. Jong en oud kunnen bovendien kennismaken met het opstaporkest, waar beginnende muzikanten de eerste stappen in samenspel en orkestmuziek kunnen zetten.

Op de foto: Veel belangstelling voor de openbare repetitie bij Viribus Unitis. Foto: Wilco de Vries.