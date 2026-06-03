Uithoorn – Op het glasvezelhuisje naast de rotonde bij de kruising van de Koningin Maximalaan en de Faunalaan is onlangs een opvallend kunstwerk verschenen. Wat op het eerste gezicht een kleurrijke toevoeging aan de omgeving lijkt, draagt een diepere betekenis. Het werk werd op maandag 1 juni officieel onthuld en staat in het teken van herinnering, verlies en verbondenheid.

Het kunstwerk vindt zijn oorsprong in het tragische overlijden van Natacha Solovjevas Plesoianu, die op 11 september 2024 bij een ongeval op deze rotonde om het leven kwam. Haar dood liet een blijvende indruk achter bij familie, vrienden en de gemeenschap. In het kunstwerk leeft haar aanwezigheid op een andere manier voort.

De totstandkoming van het werk is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende betrokkenen. Leerlingen uit het derde leerjaar van het Alkwin Kollege gaven, onder begeleiding van hun kunstdocent, vorm aan hun gevoelens en gedachten in een reeks ontwerpen. Daarbij lieten zij zich inspireren door persoonlijke verhalen van Natacha’s moeder en vriendinnen. Hun betrokkenheid en openheid monden uit in ontwerpen waarin emotie en verbeelding samenkomen.

Graffitikunstenaar Sander Bosman vertaalde deze ideeën vervolgens naar het uiteindelijke kunstwerk. Met steun van de gemeente Uithoorn en Delta Fiber, eigenaar van het huisje, kreeg het ontwerp in mei zijn definitieve vorm op de wanden van het gebouwtje. Het resultaat is een beeld dat meerdere lagen kent. Thema’s als hoop, vrijheid, natuur en levenslust zijn duidelijk herkenbaar en bieden ruimte voor interpretatie. Tegelijkertijd vormt het kunstwerk een tastbare herinnering aan het leven van Natacha. Voor wie haar kende, markeert het een plek van bezinning; voor voorbijgangers is het een moment van verstilling te midden van de dagelijkse beweging.

Op de foto: Het kunstwerk bij rotonde Uithoorn draagt herinnering en hoop. Foto: aangeleverd