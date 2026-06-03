Filmhuis Mijdrecht draait bijzondere film ‘Truly naked’

Mijdrecht – Een introverte tiener. Een vader met een ongewoon beroep. En een meisje dat alles op zijn kop zet. ‘Truly Naked’ is een verrassend tedere film over wat het echt betekent om iemand te kennen en om jezelf te laten kennen. Donderdag 4 juni om 20.00 uur draait deze film bij Filmhuis Mijdrecht in ‘t Oude Parochiehuis. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

Alec is een jongen die al veel heeft gezien. Zijn vader Dylan runt vanuit hun huis een klein productiebedrijfje in pornofilms. Voor Alec is dat gewoon het leven. Tussen zijn huiswerk door helpt hij achter de camera en aan de computer. Hij kent het menselijk lichaam van haver tot gort. Maar wat echt contact is, wat je voelt als iemand je écht ziet, dat is hem volledig vreemd. Hij en zijn vader zijn twee mensen die samen het hoofd boven water proberen te houden na een verlies dat nooit helemaal ter sprake komt.

Dan verhuist het gezin naar een rustig kustdorpje. Een nieuwe plek. Een nieuwe kans. En dan is er Nina. Uitgesproken, eigenzinnig en allesbehalve bang voor wat ze denkt. Zij kijkt dwars door de schil heen die Alec om zich heen heeft gebouwd. Wat er dan gebeurt, is niet in een zin samen te vatten. Maar het voelt als die eerste keer dat je beseft dat echt contact iets heel anders is dan nabijheid. Het gaat over de moed om je open te stellen als je nooit hebt geleerd hoe. En over de vraag wat liefde eigenlijk betekent als je de buitenkant al lang kent, maar de binnenkant nooit hebt durven zoeken.

Wereldpremière in Berlijn

‘Truly Naked’ beleefde zijn wereldpremière op het prestigieuze filmfestival van Berlijn, een veelzeggende erkenning voor dit opmerkelijke debuut. De Nederlandse regisseur Muriel d’Ansembourg toont een zeldzame gevoeligheid voor het ongemak en de schoonheid van menselijke verbinding in een tijd die dat zo hard nodig heeft. De regisseur is op deze avond zelf aanwezig om vragen te beantwoorden.

Op de foto: ‘Truly naked’ in Filmhuis Mijdrecht. Foto: aangeleverd.