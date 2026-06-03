Erkenningscertificaat textiel-inzameling voor Kringkoop

Mijdrecht – Kringkoop Mijdrecht heeft als een van de eerste textiel-inzamelaars van Nederland het erkenningscertificaat ontvangen van de Stichting UPV voor de manier waarop Kringkoop textiel inzamelt en sorteert.

Een steeds grotere groep mensen ruilt kleding of koopt tweedehandskleding. Dat ziet ook Kringkoop. De mode-industrie is volgens Kringkoop een van de meest vervuilende industrieën op aarde. “De kledingindustrie stoot, op olie-industrie na, de meeste Co2 uit. Alleen Nederland telt jaarlijks al zo’n 300 miljoen kilo aan afgedankte kleding. Meer dan 100 miljoen kilo verdwijnt jaarlijks in de grijze afvalcontainer en gaat naar de verbrandingsovens.”

Hergebruiken

De overheid wil met de UPV (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid) de textielbedrijven stimuleren om meer textiel te hergebruiken en als nieuwe grondstof in te zetten. Kort gezegd betekent de regeling: wat er op de markt gebracht wordt, moet ook weer ingezameld te worden. De Stichting UPV Textiel vertegenwoordigt ruim 900 importeurs en producenten die textiel in Nederland op de markt brengen.

Erkenning

Het erkenningscertificaat voor inzamelaars wordt door Stichting UPV uitgereikt als het opschonen, sorteren en recyclen van de kleding, de zorg voor kwaliteit, veiligheid en milieu goed op orde zijn. Bij deze erkenning hoort ook een financiële bijdrage voor de inzameling die door de aangesloten bedrijven wordt betaald. “Met deze erkenningen maken we zichtbaar welke partijen werken volgens heldere eisen. Dat is essentieel voor een transparante en goed functionerende textielketen,” aldus Sekhar Lahiri, directeur bij Stichting UPV Textiel.

Kringkoop Mijdrecht is uiteraard blij met het certificaat. Floor Groenendijk: “Deze erkenning laat zien dat we zorgvuldig en verantwoord omgaan met het door ons ingezamelde textiel. Daarmee werken we mee aan de verduurzaming van deze zo vervuilende industrie”. Kringkoop zamelt het textiel in voor de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Op jaarbasis meer dan 400.000 kilo.

Op de foto: Het wekelijkse lossen van textiel uit de ondergrondse containers vanuit Stichtse Vecht. Foto: aangeleverd.