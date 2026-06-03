Solo-expositie geeft een vakantiegevoel

Mijdrecht – In de galerie van KunstRondeVenen in de Lindeboom 7 in Mijdrecht is van 4 tot en met 13 juni een expositie ingericht met schilderijen van Hans Butzelaar. De expositie is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Hans zal zelf aanwezig zijn om zijn werk toe te lichten.

Butzelaar, in 1945 in Amsterdam geboren, heeft altijd veel belangstelling gehad voor beeldende kunst. In zijn jonge jaren, tot hij ongeveer 22 jaar was, schilderde en boetseerde hij. Tijdens zijn werkzame leven verzamelde hij schilderijen en op zijn vele reizen over de wereld vond hij altijd wel even tijd om een museum of galerie te bezoeken.

Na zijn werkzame leven pakte hij direct zijn oude liefde, de beeldende kunst, weer op. Hij nam les in schilderen en probeerde een eigen stijl te ontwikkelen. Ook het bestuderen van zijn favoriete schilders, Nicolas de Staël, Otto B.de Kat, Modigliani en Willem Oepts, leerde hem veel.

Hans wil geen boodschap brengen, maar probeert iets te maken dat aangenaam is om naar te kijken. Hans zegt: ‘Mijn problemen zijn vooral van schilderkundige aard: dat transparante groen, dat mooie, verschoten blauw er tegenaan, welk warm grijs zou daar dan het beste bij passen?’ Vooral landschappen van onder meer Terschelling, Zuid-Frankrijk en Toscane, maar ook het uitzicht vanuit zijn atelier, het Utrechtse polderlandschap, vormen zijn favoriete onderwerpen. Ingetogen kleurgebruik kenmerkt zijn werk. Zijn interesse in vorm en kleur gaat de laatste tijd af en toe ook in de richting van abstractie. Hij is op zoek naar een stijl waarin abstractie en impressionisme samen kunnen gaan. Al zijn schilderijen zijn ingelijst; hij besteedt daar veel aandacht aan.

Voor meer informatie over de expositie: www.kunstrondevenen.nl, de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging, op Instagram Kunstinderondevenen en Hans z’n website: www.butzelaarbeeldendekunst.eu.

Op de foto: Ingetogen kleurgebruik kenmerkt het werk van Hans Butzelaar. Foto: aangeleverd.