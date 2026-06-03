Hockey: Qui Vive Heren onder 25-1 naar NK

De Kwakel – Tot de laatste minuut was het spannend bij de hockeywedstrijd die dinsdagavond 2 juni werd gespeeld op het veld naast het Wagener Stadion in het Amsterdamse bos. De heren onder 25-1 van Qui Vive speelde daar tegen Amsterdam heren onder 25-2. Wie de pot zou winnen werd kampioen van de overgangsklasse regio Noord-Holland en mag uitkomen op het NK HO-25.

De heren van Qui Vive keken de eerste twee kwarten aan tegen een 1-0 achterstand, maar probeerden er alles aan te doen om de gelijkmaker te maken. Deze viel in de laatste minuut van het tweede kwart. De laatste twee kwarten waren duidelijk voor Qui Vive die met hoog tempo speelde en de wedstrijd uiteindelijk wist af te sluiten met 4-2 winst, onder luid gejuich van de vele toeschouwers. Wat een knappe prestatie! Het NK met de heren van Qui Vive vindt plaats op zondag 21 juni in Schiedam.

Foto: Vreugde bij de hockeyers van Qui Vive (aangeleverd).