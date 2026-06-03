Van Walraven Uithoorn nu onderdeel Comfort Partners

Uithoorn – Comfort Partners heeft Installatiebedrijf Van Walraven Uithoorn overgenomen. Het installatiebedrijf gespecialiseerd in onderhoud en service van CV-ketels en warmtepompen, is per 20 mei 2026 onderdeel van Comfort Partners en daarmee van TBI.

Eigenaar Jan van Walraven (78) heeft ruim 60 jaar aan het bedrijf bijgedragen. Na een zorgvuldig selectieproces van anderhalf jaar heeft hij in Comfort Partners de partij gevonden, die de continuïteit voor zijn medewerkers en klanten het beste kan waarborgen.

“De ervaring, soliditeit en toekomstgerichtheid van Comfort Partners gaven mij het vertrouwen dat het werk dat wij doen en de manier waarop wij dat doen gewoon door kan blijven gaan. Ik heb er het volste vertrouwen in dat mijn medewerkers bij een goede club terechtkomen”, weet Jan van Walraven.

Op de foto: Van Walraven Uithoorn nu onderdeel van Comfort Partners. Foto: aangeleverd.