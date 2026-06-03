Scouting Eliboe Vinkeveen start met nieuwe Bevergroep

Vinkeveen – Scouting Eliboe Vinkeveen breidt het aanbod uit met een nieuwe speltak voor de jongste leeftijdsgroep. Met ingang van het nieuwe scoutingseizoen start de vereniging een Bevergroep voor kinderen van 5 tot en met 7 jaar. De eerste bijeenkomst staat gepland op zaterdag 5 september.

De activiteiten van de Bevers vinden wekelijks plaats op zaterdagochtend van 09.30 tot 11.00 uur. Tijdens deze bijeenkomsten maken kinderen spelenderwijs kennis met scouting, waarbij samenwerking, creativiteit en avontuur centraal staan. De nieuwe speltak biedt een laagdrempelige manier om jonge kinderen kennis te laten maken met het verenigingsleven.

Met de oprichting van de Bevergroep hoopt Scouting Eliboe Vinkeveen het ledenaantal verder uit te breiden en ook de jongste inwoners van Vinkeveen en omgeving te enthousiasmeren voor scoutingactiviteiten. Belangstellenden kunnen voor meer informatie of aanmelding terecht via www.eliboe.nl.

Op de foto: Scouting Eliboe Vinkeveen start met een nieuwe Bevergroep. Foto: Eliboe.