Mijdrecht – Na een succesvolle editie eind maart, waarbij ruim honderd kinderen het veld van Hockeyvereniging Mijdrecht (HVM) betraden, organiseert de club vrijdag 12 juni vanaf 16.15 uur een nieuwe en uitgebreidere hockey fundag. De middag is bedoeld om nog meer kinderen kennis te laten maken met de sport. Alle kinderen tot en met 11 jaar zijn welkom om deel te nemen. Lidmaatschap of ervaring is niet vereist; wie geen eigen hockeystick heeft, kan er een lenen bij de vereniging.

Tijdens de fundag staat een gevarieerd programma klaar. Zo kunnen deelnemers hun snelheid en techniek testen met doelschieten en een snelheidsmeter, terwijl er op de buikglijbaan vooral veel gelachen kan worden. Daarnaast zijn er diverse sportieve en speelse activiteiten waarbij bewegen en plezier centraal staan.

De organisatie richt zich nadrukkelijk op een laagdrempelige kennismaking met hockey. Kinderen kunnen samen met vriendjes, klasgenoten of familieleden deelnemen. Na afloop ontvangen alle deelnemers iets te eten en drinken. Wie na afloop enthousiast is geworden, krijgt de mogelijkheid om drie keer gratis mee te trainen om verder kennis te maken met de sport en de vereniging. Met de nieuwe editie hoopt HVM het aantal deelnemers van de vorige fundag te overtreffen en nog meer kinderen in beweging te krijgen.

Op de foto: Super hockey fundag bij HVM. Foto: aangeleverd.