Oldtimer-toerrit Aalsmeer Roest Niet

Aalsmeer – Zondag 7 juni is Aalsmeer weer ‘the place to be’ voor de liefhebbers van klassieke auto’s en motoren, oud- en jongtimers. Na de succesvolle eerste editie in 2008 wordt deze zondag de achttiende editie van ‘Aalsmeer Roest Niet’ gereden. Zo’n 200 nostalgische auto’s en motoren doen mee, dus er gaan heel wat pareltjes de garages uitkomen!

De start is om 9.00 uur bij The Beach aan de Oosteinderweg 247a tot rond 11.30 uur. Na het vertrek volgt een route van circa 120 kilometer. De finish vindt eveneens bij The Beach plaats. De eerste deelnemers worden hier vanaf 14.30 uur verwacht. Alle oldtimers worden ter bezichtiging rond The Beach gestald. Er wordt een gezellig feestje van gemaakt met activiteiten voor de kinderen, hapjes en drankjes en muziek van de platen draaiende dj’s Kees en Marcel.

Aanmelden voor Aalsmeer Roest Niet als deelnemer is overigens niet meer mogelijk, maar publiek wordt van harte uitgenodigd langs te komen bij de start of de finish!

