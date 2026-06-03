Filmtheater Gerrit oefent grote calamiteit met brandweer

Uithoorn – Alle vrijwilligers van Filmtheater Gerrit aan de Alfons Arienlaan 1 in Uithoorn zijn geïnstrueerd wat te doen bij een calamiteit. Om iedereen scherp te houden is het belangrijk dit met regelmaat te oefenen. De brandweer Uithoorn bood aan een gezamenlijke oefening te doen.

Woensdagavond 27 mei werd een reguliere filmvertoning nagebootst bij Filmtheater Gerrit. In de zaal zaten een twintigtal vrijwilligers en diverse vrienden. En rond 20.00 uur ging het brandalarm af en werd duidelijk dat er brand in de entree was. De film werd gestopt, licht aan, de dienstdoende vrijwilligers deden hun hesjes aan en er werden instructies gegeven aan alle aanwezigen. Vlot werden zij begeleid via de nooduitgang naar buiten. Daar werd geteld of het aantal klopte.

Omdat dit tegelijkertijd een oefening was voor de hulpdiensten bleken er slachtoffers te zijn met ademnood, hersenletsel, enkelbreuk. De vrijwilligers boden eerste hulp waarna de brandweer de slachtoffers naar buiten begeleidde en overdroeg aan ambulancepersoneel.

Diverse eenheden van de brandweer, Uithoorn, Mijdrecht, Weesp, Duivendrecht en Amsterdam, waren druk met blussen en het pand grondig doorzoeken. De coördinatie ter plekke werd bij een commandovoertuig van de brandweer nauwlettend gevolgd. Zo werd de ladderwagen ingezet om iemand te bevrijden die vastzat. Brandweerpersoneel betrad het pand, met adembescherming, voor blus- en redwerkzaamheden. Het ambulancepersoneel had het druk met de zeven slachtoffers en de politie hield de openbare orde scherp in het oog.

Nogal wat buurtbewoners kwamen erop af en waren gefascineerd door de inzet en complexiteit. Tezamen met de brandweer werd de oefening geëvalueerd en do’s en dont’s besproken. Omstreeks 21.30 uur werden alle materialen weer ingeladen en vertrokken alle eenheden. Een waardevolle oefening voor iedereen.

Op de foto: Buurtbewoners waren gefascineerd door de inzet en de complexiteit. Foto: aangeleverd.