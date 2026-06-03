HSV’69 JO12 wint kampioenswedstrijd

De Hoef – Zaterdag 30 mei stond in De Hoef om 11.15 uur de kampioenswedstrijd op het programma tussen HSV’69 JO12-m en Amstelveen Heemraad. Twee dagen ervoor werd de inhaalwedstrijd tegen Nieuwkoop door HSV’69 met ruime cijfers gewonnen, waardoor op de allerlaatste speeldag van het seizoen, de kraker tussen de nummers één en twee, op de agenda stond.

De JO12 van HSV’69 had tot nu toe alles nog gewonnen in de competitie, Amstelveen Heemraad had een keer gelijk gespeeld en had daardoor twee punten minder. Oftewel: de winnaar van de wedstrijd zou de kampioen van dit seizoen worden.

De spanning vooraf zat er goed in bij de coaches en de spelers, maar vooral werden de kinderen erop gewezen om te genieten. Heel mooi dat het publiek in groten getale aanwezig was. Over de wedstrijd kunnen we kort zijn: Amstelveen Heemraard kwam er uiteindelijk niet aan te pas, de overwinning ging met ruime cijfers (5-1) naar de thuisploeg en het kampioenschap in de derde klasse was daarmee een feit.

Op de foto: Het HSV’69 JO12 kampioensteammet Orlando, Daley, Dirk-Jan, Jahnairo, Anouk, Isabel, Evian, Lars, Liam, Alexander, Thijs en natuurlijk de coaches Bas, Coen en Rein. Foto: aangeleverd.