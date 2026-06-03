Inloopavond nieuw ontwerp Skatepark Meerwijk

Uithoorn – De gemeente nodigt inwoners van de Uithoornse Meerwijk en andere belangstellenden uit om te komen kijken naar het aangepaste Voorlopig Ontwerp (VO+) voor het nieuwe skateparkterrein. Dinsdag 9 juni is er van 16.30 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis. Daar presenteert het projectteam de laatste versie van het Voorlopig Ontwerp voor de inrichting van het terrein. In deze versie is alle opgehaalde feedback verwerkt, waaronder de input van de werkgroepen die zich hebben verdiept in de specifieke invulling voor de speelplek, de skatebaan en het calisthenicsveld.

Op de inloopavond neemt het team de belangstellenden mee in het resultaat van alle voorbereidingen. Daarbij krijgt iedereen de gelegenheid om laatste suggesties mee te geven voor de volgende fase: het Definitief Ontwerp (DO). Wie verhinderd is voor de inloopavond kan, zoals eerder, haar of zijn feedback achteraf doorgeven via de participatiewebsite van de gemeente www.uithoorndenktmee.nl/skatepark.

Bij het nieuwe terrein hoort ook een nieuwe naam. Het wordt immers veel meer dan alleen een skatepark. Inwoners van de wijk die ideeën hebben voor een nieuwe naam die past bij de plek en haar toekomstige gebruikers kunnen dat laten weten op 9 juni. Ook kunnen ideeën worden ingevuld op www.uithoorndenktmee.nl/naam_skatepark. De kinderen uit de wijk mogen de uiteindelijke naam kiezen.

Op de foto: De input van eerdere participatie, onder andere van (oud)skaters en BMX’ers, is meegenomen in het ontwerp. Foto: Gemeente Uithoorn.