Zonnebrandpalen in winterslaap na succesvol eerste seizoen

Uithoorn – De vier zonnebrandpalen die afgelopen voorjaar en zomer in de gemeente Uithoorn zijn geplaatst, zijn weggehaald vanwege het naderende najaar en winterseizoen. De palen gaan letterlijk in ‘winterslaap’, maar keren volgend voorjaar naar alle waarschijnlijkheid weer terug.

Het was de eerste keer dat de gemeente deze palen plaatste, en met ruim 10.000 keer gebruik is het een succes te noemen. De gemeente gaat de pilot nu evalueren en besluit daarna of de palen volgend voorjaar terugkeren.

De zonnebrandpalen stonden op strategische plekken: bij de kade in het centrum van Uithoorn, in het Legmeerbos, Sportpark Randhoorn en bij sportpark KDO. Tijdens de zomervakantie werd de paal bij Sportpark Randhoorn tijdelijk verplaatst naar het Libellebos, zodat bezoekers van de kinderboerderij en wandelaars zich konden insmeren.

Huidkanker

De palen zijn onderdeel van een bredere bewustwordingscampagne tegen huidkanker. 1 op de 5 Nederlanders krijgt hiermee te maken. Regelmatig insmeren met zonnebrandcrème helpt om de huid te beschermen tegen schadelijke UV-straling. Juist op dagen waarop mensen spontaan op pad gaan en hun zonnebrandcrème vergeten, bieden de palen uitkomst. “We zijn blij dat zoveel inwoners gebruik hebben gemaakt van de zonnebrandpalen,” aldus wethouder José de Robles. “Het laat zien dat een kleine voorziening een groot verschil kan maken voor gezondheid en bewustwording.”

Een groepje schoolkinderen nam dit voorjaar de zonnebrandpalen in gebruik. Foto Patrick Hesse/VisionQuest.