Slotconcert feestelijke afsluiting concertserie

Vinkeveen – Zondag 19 april sluit de stichting Klassiek in De Ronde Venen haar concertseizoen feestelijk af in de gereformeerde kerk De Morgenster aan de Herenweg 253 in Vinkeveen. Dit slotconcert staat in het teken van het thema ‘Van eigen Bodem’, waarbij getalenteerde musici uit De Ronde Venen en omgeving centraal staan.

Het programma wordt uitgevoerd door Greetje de Haan (zang), Rozemarijn van Egeren (fluit), Leonie Stevens (cello) en Rie Tanaka (piano). Deze musici, allen opgeleid aan gerenommeerde conservatoria, zijn actief als uitvoerend musicus en als docent in de regio. Acteur Bartho Braat verleent zijn medewerking aan het concert met voordrachten en een humoristisch verhaal van Anton Tsjechov. Op het programma staan werken van Bach, Debussy, Puccini, Tsjaikovski en Bizet.

De toegangsprijs bedraagt 20 euro inclusief een consumptie in de pauze. Kinderen tot en met 16 jaar hebben gratis toegang. Vanwege het beperkt aantal plaatsen wordt reserveren aangeraden via www.klassiekinderondevenen.nl.

