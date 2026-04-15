Volle zaal genoot van de seizoenspresentatie van VIOS

Mijdrecht – Zaterdagavond 11 april vond de jaarlijkse seizoenspresentatie van de Mijdrechtse muziekvereniging VIOS plaats. De avond werd geopend met een voorprogramma van dweilorkest Dorst, dat het publiek direct wist op te warmen. Aansluitend verzorgde de Show- & Marchingband de officiële opening.

Het programma bood volop afwisseling met optredens van TwirlPower team A en B, diverse duo’s en solisten. Ook de jeugdleden van Musicband 1 en 2 lieten zien wat zij de afgelopen periode hebben geleerd, als voorbereiding op hun doorstroom naar de Show- & Marchingband. Dorst sloot het eerste deel van de avond af met een energieke set.

Na de pauze presenteerde de Show- & Marchingband hun nieuwe show ‘Rhythm of Desire’. Tussendoor verzorgde het Amstel Blazers Collectief een sfeervol optreden met onder meer muziek van Earth, Wind & Fire.

Ereleden in het zonnetje

Tijdens de avond werden drie ereleden in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange verdiensten. Daarna mocht ook instructeur Marcel naar voren komen omdat hij inmiddels 25 jaar aan de vereniging verbonden is en veel meer doet dan alleen de functie van slagwerk-instructeur. Waaronder het strakke schema van deze presentatie en daar kwam zijn huldiging niet op voor. De seizoenpresentatie werd afgesloten met een gezamenlijke finalenummer ’This is me’, waarmee een geslaagde avond feestelijk werd beëindigd.

Het eerstvolgende evenement van de vereniging is tijdens Taptoe Mijdrecht, zaterdagavond 27 juni op het hoofdveld van Argon.

Op de foto: Zaterdagavond 11 april vond de jaarlijkse seizoenpresentatie van de Mijdrechtse muziekvereniging VIOS plaats.