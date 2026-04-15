Genesius speelt nieuwe komedie

De Kwakel – Wat is normaal en wie bepaalt dat eigenlijk? Die vraag staat centraal in het nieuwe toneelstuk van toneelvereniging Genesius uit De Kwakel. In een herkenbare en humoristische voorstelling passeren uiteenlopende personages en eigenaardigheden de revue, waarbij niets of niemand vanzelfsprekend is. Onder leiding van regisseur Carel Nieber repeteren de spelers wekelijks met zichtbaar enthousiasme. Het resultaat is vrijdag 18 april en donderdag 24 en vrijdag 25 april te zien in het dorpshuis van De Kwakel. De voorstellingen beginnen om 20.15 uur. Kaarten kosten 9,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.genesius-dekwakel.nl.

