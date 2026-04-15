Eilandgolf opnieuw succesvol op Vinkeveense Plassen

De Ronde Venen – Op de Vinkeveense Plassen vond afgelopen vrijdag opnieuw het jaarlijkse Eilandgolf‑evenement plaats. Twintig flights van vier personen speelden een ronde op de tijdelijke golfbaan die was uitgezet over diverse zandeilanden.

Deelnemers werden gedurende de dag door vrijwilligers per boot van eiland naar eiland vervoerd, grotendeels met vaartuigen die belangeloos ter beschikking waren gesteld. Hoewel de dag fris begon, brak later de zon door en konden de deelnemers volop genieten van de unieke omgeving. Langs de baan werden versnaperingen aangeboden, verzorgd door het lokale horecabedrijfsleven.

Aan het einde van de middag keerde het gezelschap terug naar Wander Island, waar de prijsuitreiking plaatsvond. De hoofdprijs ging dit jaar naar team Florimer. De zogeheten ‘nearest to the pin’ werd gewonnen door Sjaak van Veen, die de bal binnen een meter van de vlag wist te slaan.

Het evenement stond dit jaar in het teken van Stichting De Bovenlanden, die negen natuurterreinen beheert in het Bovenland binnen de gemeente De Ronde Venen. Het gaat onder meer om rietlanden, schraallanden, bosjes, poelen en legakkers. Het beheer wordt deels uitgevoerd door vrijwilligers en deels door aannemers voor grotere werkzaamheden.

Dankzij Eilandgolf kan de stichting een bedrag van 5.500 euro tegemoetzien. Daarnaast is een afzonderlijk bedrag gereserveerd voor het herstel van de uitkijktoren in de Botshol. Deze werkzaamheden staan gepland na het broedseizoen, in juni 2026.

Organisatie en deelnemers kijken terug op een geslaagd en gezellig evenement, met een mooie opbrengst voor het behoud en herstel van natuur in de regio.

