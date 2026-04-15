Klassiek-romantische kamermuziek bij SCAU

Uithoorn – De gerenommeerde Nederlandse musici Camiel Boomsma (piano) en Marieke Vos (klarinet) beklimmen zondag 19 april het podium van De Schutse te Uithoorn voor het slotconcert van het seizoen 2025-2026 van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU).

Camiel Boomsma – ‘de dichter’ op de piano – was al vaker in Uithoorn, maar wordt nu voor het eerst vergezeld door zijn levenspartner Marieke Vos op klarinet. Voor deze speciale gelegenheid heeft het muzikale duo een afwisselend programma samengesteld met klassiek-romantische werken: de Fantasiestücke van Schumann, de eerste klarinetsonate van Brahms en het klarinetconcert van Finzi.

Het concert begint om 14.30 uur, de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Losse kaarten van 18 euro zijn online te bestellen via www.scau.nl of te koop in de Readshop, Winkelcentrum Zijdelwaard (naast de Jumbo). Vanaf 14.00 uur zondagmiddag zijn de resterende kaarten te koop aan de zaal. Jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts 11 euro.

Op de foto: Camiel Boomsma en Marieke Vos. Foto: aangeleverd.