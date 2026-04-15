Consultatiebureau en Jeugdgezondheidszorg naar Mijdrecht

De Ronde Venen – Het consultatiebureau en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD regio Utrecht in Vinkeveen verhuizen per 1 juni 2026 naar Mijdrecht. Daarmee verdwijnt een vertrouwde voorziening uit het dorp; de locatie in Vinkeveen sluit definitief. Ouders en kinderen zijn vanaf die datum welkom op het vernieuwde consultatiebureau aan de Hoofdweg 1 in Mijdrecht. Ouders van kinderen tot 4 jaar zijn hierover inmiddels digitaal geïnformeerd.

Aanleiding voor de verhuizing is de verouderde huisvesting in Vinkeveen. In overleg met de gemeente is besloten de locatie te sluiten. In Mijdrecht is meer ruimte beschikbaar voor spreekuren en voor de door-ontwikkeling van de zorg aan kinderen van 4 tot 12 jaar, waarvoor vaker afspraken op GGD‑locaties nodig zijn.

De Jeugdgezondheidszorg begeleidt en adviseert ouders bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen, van zwangerschap tot 18 jaar. De dienstverlening is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig en wordt aangeboden in 25 gemeenten in de regio Utrecht.

Op de foto: Het consultatiebureau en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD regio Utrecht in Vinkeveen verhuizen per 1 juni 2026 naar Mijdrecht. Foto: aangeleverd.