(Wedstrijd)zeilen op de Westeinderplassen

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer – De Westeinderplassen zijn in de 15e en 16e eeuw ontstaan door turfwinning met veen voor brandstof. Door de afgravingen kwamen er vaak overstromingen en ontstond er een waterrijk landschap dat niet werd drooggelegd. De bovenlandse eilandjes werden gespaard en zo ontstond er een meer dan 10 vierkante kilometer groot plassengebied; het grootste binnenwater in Nederland. Door de steeds mooier wordende Westeinderdijksloot geniet je van het varen in je sloep van de Kleine naar de Grote Poel, die je in de drukke Randstad maar in het Groene Hart als een verademing mag ervaren. Door de gerekte ligging van de Poel bij een meestal zuidwestelijke wind ontstaat er mede door het ondiepe water vooral een prachtig zeilgebied met een fraaie lange golfslag. Je hebt er geen last van stroming of beroepsvaart en kan lange aan-de-windse slagen maken, om dan weer rustig voor-de-winds terug te zeilen. Ideaal voor zowel de toerzeiler als de wedstrijdzeilerij.

Windsurfen

We varen richting watertoren naar het Waterfront-gebied, waar we al snel veel dagrecreatie zien. En nogal wat surfers, met een ideale opstap op het strandje achter de aangelegde dijk, waar we bij het clubhuis van de Windsurf Club Aalsmeer leuke informatie uitwisselen. “Het clubhuis heeft kantine, douches en kleedruimtes”, verhaalt surfer en organisator John Butot. “Vanuit deze toplocatie geven onze instructeurs bijna elke dag les aan beginners en gevorderden. Als je zelf nog geen plank hebt, is er onze Box4All als complete surfset beschikbaar. We organiseren diverse wedstrijden, zoals de Grote Prijs van Aalsmeer met grote opkomst en de Oude Deuren Club als familie evenement met surfplanken uit de beginjaren, soms 40 jaar oud. De top weet ons te vinden: Luuc van Opzeeland werd wereldkampioen in 2023 en won brons bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Volgend jaar bestaat de club 50 jaar en dat laten we niet zo maar voorbij surfen.” Surf naar www.wsca.nl en beleef de ultieme vrijheid van het surfen!

Rond en Platbodem Evenement

Langs het Waterfront varend steken we het Vossegat door en leggen aan bij Watersport Vereniging De Nieuwe Meer. Daar praten we met havenmeester Remco bij over het traditionele Rond en Platbodem Evenement. Dan komt de glorie van weleer op het water met houten en hand gebouwde Schouwen, Friesche jachtjes en Tjottertjes, scheepjes die je eerder in Friesland zou verwachten en de stalen Aken, Tjalken en Westlanders. De Westlanders zijn lange lage scheepjes omdat ze onder de lage bruggen in hun thuisgebied moesten kunnen, hebben er uren voor over om te komen en dan na hun wedstrijden weer met hun eigen prijsuitreiking op het starteiland om zondagavond de laatste lage brug te halen. Opmerkelijk genoeg komen er elk jaar weer wat meer deelnemers de Westeinder opsieren. ‘Ronde en Plat’ heeft bij het clubhuis een uitzonderlijke focus op zeldzame wisselprijzen, zoals de zware glazen O.G. ter Gast-bokaal uit 1956 met handgeslepen afbeelding van een boeier en de Aalsmeerse leeuw.

Combi Westeinder weekend

Vanaf de W.V. Nieuwe Meer haven hebben we mooi uitzicht op de Kleine Poel. Daar gaat op 6 en 7 juni de jeugd genieten van het zeilen tijdens het Combi Westeinder weekend, deel uitmakend van de Combi Amsterdam. Zeilertjes vanuit Loosdrecht tot de Braassem of Haarlem komen er op af en dat kunnen er wel zo’n tachtig zijn. Overwegend in de populaire Optimistjes, maar er kunnen ook Splashes of de 2-persoons RSFeVa’s meevaren. De beginners worden de ‘groentjes’ genoemd en varen met een begeleidingsboot naar de boeien toe in korte races van maximaal 20 minuten. Ze zijn ook dicht bij de haven voor opvang en lunches.

De gevorderden gaan de Grote Poel op waar de ‘Poelstart’ van de samenwerkende W.V. Aalsmeer met de nodige ribs de races verzorgt. Na afloop is er dan weer een gezellige zeilersmaaltijd en een feestelijke avond voor jeugd, ouders en begeleiders. Zoals Koen de Boo als wedstrijdleider het verwoordt: “De Combi Westeinder biedt op de Kleine Poel kansen voor beginners, terwijl de Grote Poel het de gevorderden met de vele winddraaiingen al best moeilijk kan maken. Het is een uitdagend event waar iedereen van leert met veel zeilplezier “. Leren zeilen kan de jeugd vanaf 8 jaar bij de jeugdzeilcommissies van de grotere watersportverenigingen in verenigingsbootjes en ook bij de Zeilschool even voorbij de watertoren in de bekende geel/blauwe Optimisten.

Grand Prix d’Aalsmeer

De Noorse scheepsarchitect Johan Anker ontwierp in 1929 een handzaam zeilscheepje met een lengte van 8.95 meter. Het bleek een winnend ontwerp. Vandaag de dag wereldwijd de meest verbreide open zeilboot en tot 1972 Olympisch. Gedateerde houten Draken die verwend zijn met een totale refit hebben recent eerste plaatsen gezeild tijdens de Grand Prix d’Aalsmeer , waarmede de Drakenzeilers op de drie weekends rond Pasen het zeilseizoen al een generatie lang openen. De Draak wordt nog steeds splinternieuw en natuurlijk in kunststof gebouwd bij Petticrows in Portugal; in een combinatie van subliem vakwerk en een computer gestudeerd rompsysteem. Op de wegtrailer lijkt de Draak haast nog mooier dan in het water, waar hij als moderne racemachine is doorontwikkeld. De Aalsmeerse watersport vereniging heeft een rijke geschiedenis in de Drakenklasse. Cor Groot was oprichter en 19 jaar voorzitter van de vereniging, richtte in 1961 in zijn Aalsmeerse woonkamer de Nederlandse Drakenclub op, zeilde mee met de Olympische Spelen in Mexico (1964), won de Flevo-wisseltrofee uit 1937 in 1959 definitief. De trofee werd aan de Drakenzeilers als wisselprijs aangeboden voor de winnaar van het totaalklassement van de Grand Prix en geldt, herdoopt tot Cor Groot wisseltrofee, als een van de meest prestigieuze prijzen die er te winnen valt. Het Aalsmeerse team van Jan Bakker, winnaar van de Dragon Gold Cup (Schotland, 1987) won al zeven keer, moest vorig jaar zijn meerdere erkennen in de Belgische zeiler Van Cauwenbergh en is gedreven om dit seizoen weer te winnen. Watersport Vereniging Aalsmeer heeft een rijk verleden met de Drakenzeilerij en biedt een goede vaart voor nieuwe zeilers.

Woensdagavondwedstrijden

Als ’s avonds de wind wat luwt kan je in alle rust nog prima zeilen of met een sloepje nog even bijkomen van mogelijk drukke werkdagen om naar het zeilen te kijken. Want Ingrid Meester (al meer dan 20 jaar) en Herman van der Meyden organiseren vanaf 6 mei weer de

Woensdagavondwedstrijden voor voldoende geoefende zeilers, maar ze moeten wel een deugdelijk reddingvest aanhebben, dus de Y-vlag hangt altijd op de startboot. Deelnemers ‘breken de week’ en vergeten even alle dagelijkse scores, om 19.30 uur starten ze voor een up-down baan! Ze zeilen twee of drie rondjes, afhankelijk van wind en bootsnelheid. Elke schipper heeft met zijn boot een zogenaamde ATCF-rating. Hiermede wordt de gezeilde tijd gecorrigeerd, zodat iedereen kans heeft om de avond en het seizoen te winnen, want vaar je wat beter, dan wordt je rating verscherpt. Aanmelden kan vooraf in het clubhuis van Watersport Vereniging Aalsmeer (of nog bij het startschip zelf) waar na afloop meteen een gezellige prijsuitreiking is met stoere verhalen en de onvermijdelijke bitterballen. Over de jaren heen kwamen er al 167 verschillende boten aan de start, zowel open zeilboten als kajuitjachten, met 273 verschillende schippers! En kijk je dan nog even naar de prijzenkast, dan zie je de Robert Kelder-wisselprijs staan met de namen van alle winnende schippers erin gegraveerd en wie weet jouw naam als volgende.

Zeilevenementen

Na dit rondje over de belangrijkste zeilevenementen vaar ik in mijn vlet weer naar huis. Iets vergeten? Voor uw eigen nieuwsgierigheid: 6 uurs Westeinder op 6 juni vanaf W.V. Schiphol. Kampioenschappen in de Spankers, Efsix, Sailhorse en Javelin vanaf de W.V. Aalsmeer op 11,12 en 13 september. MicroMagic zeilen meestal op vrijdagmiddag ook bij W.V. Aalsmeer. Westeinderplassen? Subliem vaargebied!