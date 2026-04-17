Feestelijke opening vernieuwd Weteringplantsoen

Aalsmeer – Het Weteringplantsoen heeft een metamorfose ondergaan met een groenere invulling en een vernieuwd speelterreintje. In het groene plekje in het Centrum zijn extra plantenvakken in speelse vormen gemaakt en de nieuwe speeltoestellen nodigen uit om heerlijk buiten te zijn met elkaar. Er is een grote schommel geplaatst, een mooie glijbaan en voor de kleintjes een wip-auto. Bovendien zijn twee bankjes geplaatst en als die vol zijn kan plaatsgenomen worden op de grote keien.

Vandaag, vrijdag 17 april, is de feestelijke opening en omwonenden en belangstellenden worden uitgenodigd dit mee te komen vieren vanaf 17.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Kom langs, speel en ontmoet!

De werkzaamheden aan het Weteringplantsoen zijn in september vorig jaar gestart. Een deel van de riolering is vernieuwd, de bestrating is enigszins opgehoogd, er is meer groen gekomen en nieuw speelmateriaal geplaatst. De bewonerscommissie van de Chrysantenstraat heeft een ontwerp voor het speeltuintje gemaakt en dit ontwerp is de basis geweest voor de uiteindelijke inrichting.

Het kunstwerk ‘De Viering’ is nog in renovatie, maar komt binnenkort weer op het vertrouwde plekje te staan. En er komt een nieuw trafo-huisje, wanneer deze geplaatst wordt is nog onbekend.