Feestelijke tocht van Uithoorn naar Hoorn

Uithoorn – Afgelopen donderdag was een bijzonder moment. Voor de honderdste keer gingen senioren uit Uithoorn mee met een gezelligheidsritje. Omdat het een jubileum was, reed niet alleen de negenpersoonsbus mee, maar ook vijf personenauto’s. Zo kon een groep van 26 mensen plus vrijwillige chauffeurs deze feestelijke rit meemaken. De rit voerde naar het sfeervolle Museum van de 20e eeuw in Hoorn, een feest van herkenning voor de deelnemers, met een enorme collectie objecten en interieurs op een historische locatie. Voor de bezoekers riep de wandeling herinneringen op aan thuis, school, winkels, speelgoed en techniek uit hun jeugd. Er werden veel verhalen gedeeld. Zowel de deelnemers als de vrijwillige chauffeurs genoten zichtbaar.

Het begin

De gezelligheidsritjes zijn ontstaan in coronatijd. Bart van der Elsken, vrijwilliger bij ANWB AutoMaatje, merkte toen dat veel mensen eenzaam waren en weinig contact hadden. Op donderdagen stond de bus van Participe toch stil, en Bart zag een mogelijkheid. Zelfs met de anderhalvemeterregel konden er kleine ritjes worden gemaakt.

Nu, een paar jaar later, heeft Bart een lijst met bijna 150 Uithoornaars die graag meegaan. Ook is er een vaste groep chauffeurs en bijrijders. Nieuwe mensen komen vaak via-via, maar iedereen uit Uithoorn kan zich aanmelden via ANWB AutoMaatje, 0297 – 30 31 03. Bart: “Het mooie is dat mensen die veel alleen zijn, via deze ritjes nieuwe contacten krijgen. Soms spreken ze zelfs buiten de ritjes om met elkaar af. Dat vind ik echt bijzonder.”

Verschillend

De bestemmingen zijn heel verschillend. De groep gaat soms naar zee, naar een pannenkoekenrestaurant, de Meije, Amsterdam of – in het voorjaar – de bollenvelden. De rit zelf is ook al leuk: de chauffeurs kiezen vaak de mooiste routes, bijvoorbeeld langs de Amstel of door kleine dorpjes. Bart herinnert zich één moment dat hem altijd bij zal blijven: “We waren bij het strand. Een mevrouw uit de groep liep voorzichtig naar het water. Even later liep ze door, tot haar middel. Ze had al twintig jaar geen zeewater meer gevoeld. Ze genoot zó zichtbaar. Ik vond het geweldig, dat we dat voor haar mogelijk konden maken.”

Kleine bijdrage, groot plezier

De ritjes zijn om de week op donderdagmiddag. Deelnemers betalen een kleine bijdrage. Consumpties en entree zijn voor eigen rekening, maar dat is meestal geen probleem. Soms is er een donatie en dan is er iets extra’s mogelijk. “Dan trakteren we bijvoorbeeld op bitterballen”, vertelt Bart. “Dat maakt de middag nóg gezelliger.”

Op de foto: Feestelijke tocht van Uithoorn naar Hoorn. Foto aangeleverd.