Love Factory met house uit jaren 80 en 90 in N201

Aalsmeer – Op zaterdag 18 april organiseert Love Factory een house-event in N201 aan de Zwarteweg 90. Van 16.00 tot 00.00 uur staat het evenement in het teken van housemuziek uit de periode 1988 tot 1995. De avond is toegankelijk voor bezoekers van 30 jaar en ouder en richt zich op liefhebbers uit Aalsmeer en regio.

Love Factory is een lokaal initiatief dat zich richt op de vroege jaren van house. De organisatie kiest bewust voor een kleinschalige setting waarin muziek en sfeer centraal staan. Tijdens het evenement draaien meerdere DJ’s sets met herkenbare tracks uit de beginperiode van house, variërend van acid en early rave tot klassieke clubsounds uit de jaren negentig. Bezoekers krijgen de kans om de muziek en de sfeer van toen opnieuw te beleven, zoals in de tijd vóór smartphones en social media.

Wat het evenement onderscheidt, is de combinatie van nostalgie en een betrokken publiek van 30+. Het is een gelegenheid om te dansen, herinneringen op te halen en de energie van de klassieke housescene te herbeleven. Kijk voor tickets en meer informatie op www.n201.nl.

Uit in Aalsmeer

Natuurlijk zijn er dit weekend nog meer muzikale en culturele activiteiten in Aalsmeer. En het aanbod is divers, voor elk wat wils:

Vrijdag 17 april:

Toneelvereniging Kudelstaart speelt ‘Momenten van Geluk’ in Dorpshuis ’t Podium Kudelstaart. Voorstelling begint om 20.15 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). Ook op zaterdag 18 om 20.15 uur en zondag 19 april om 14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur).

Bandbrouwerij voor en door muzikanten in N201, Zwarteweg 90 vanaf 20.00 uur. Met een gastoptreden van zangeres en componiste Meena van 21.15 tot 21.45 uur.

Zaterdag 18 april:

Muziekbingo in Buurthuis Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20.00 uur.

Optreden Sweet d’Buster (pure, rauwe en swingende rockmuziek) in Cultureel Café Bacchus, Gerberastraat 4 vanaf 21.00 uur. Zaal open om 20.30 uur.

Zondag 19 april:

Jazz-café met Corinna Kramer en The Cosmopolitans bij Nieuwe Meer, Stommeerweg 2 (pontje over) vanaf 16.00 uur (zaal open 15.30 uur). Muziek van Doris Day in een verrassend nieuw jasje: The Girl Next Door.

Nostalgische films over het spoor en dorpswandeling door Stichting Oud Aalsmeer in de veilingzaal van de Historische Tuin, ingang via de Nico Borgman brug op het Praamplein. Aanvang: 15.00 uur.

Nirvana undercoversessie in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer vanaf 16.00 uur.

Tips: Magic Circus in Aalsmeer (tent bij de Dreef) met voorstellingen op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 april. Laatste weekend expositie Martin Schelstraete in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9 in Centrum. Open: vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 april van 14.00 tot 17.00 uur.

Foto: DJ’s Marcel en Robert draaien houseclassics in N201 zaterdag (foto aangeleverd).