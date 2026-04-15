AH/Voedselbank-actie: ‘Op een lege maag kun je niet leren’

Mijdrecht – Nog tot en met 19 april voert Albert Heijn actie voor de Voedselbank onder het motto ‘Op een lege maag kun je niet leren’. Met deze actie wordt aandacht gevraagd voor het belang van een goed ontbijt voor kinderen.

Voor veel gezinnen is het niet vanzelfsprekend dat kinderen ’s morgens met een gevulde maag en een volle broodtrommel naar school gaan, terwijl juist dat belangrijk is om zich goed te kunnen concentreren. Voedselbank De Ronde Venen sluit vrijdag 17 april en zaterdag 18 april aan met een winkelactie in Albert Heijn-winkels in Mijdrecht aan de Leicester 13 en in De Passage 26.

Tijdens deze dagen zijn vrijwilligers van de Voedselbank aanwezig om klanten te informeren en gedoneerde producten in ontvangst te nemen. Klanten kunnen tijdens de actieweek geselecteerde producten kopen en doneren aan de Voedselbank. Op veertien actieproducten krijgen klanten bovendien tien procent korting. Daarnaast is het mogelijk om statiegeld te doneren aan Voedselbank De Ronde Venen.

De ingezamelde producten zijn bestemd voor inwoners, die tijdelijk onvoldoende financiële middelen hebben om zelf in hun basisbehoeften te voorzien. Met de opbrengst van deze actie kan de Voedselbank de voorraden aanvullen en gezinnen blijven ondersteunen met voedsel en andere noodzakelijke producten. Voedselbank De Ronde Venen is blij, dat opnieuw op de inzet van vrijwilligers en de steun van klanten kan worden gerekend en hoopt op een mooie opbrengst.

Op de foto: Vrijwilligers van de Voedselbank zijn aanwezig om klanten te informeren en gedoneerde producten in ontvangst te nemen. Foto: aangeleverd.