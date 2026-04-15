Voedselbank Aalsmeer houdt winkelacties

Aalsmeer – Voedselbank Aalsmeer houdt samen met de Albert Heijn supermarkten in Aalsmeer en Kudelstaart een winkelactie op vrijdag 17 en zaterdag 18 april. De actie heeft als doel om personen en gezinnen die in armoede leven in de gemeente te ondersteunen. Vrijwilligers staan in de Albert Heijn op het Praamplein en het Poldermeesterplein, beiden in Aalsmeer, en in Kudelstaart bij de AH in het winkelcentrum.

Bij eerdere winkel-acties is er zeer royaal gedoneerd voor dit mooie doel. Een groot aantal gezinnen in Aalsmeer krijgt elke week vers brood, groente, fruit, zuivel, vlees en droge kruidenierswaren van Voedselbank Aalsmeer. Deze producten zijn doorgaans genereus gedoneerd door de landelijk opererende supermarktketens en bedrijven actief in de voedselketen.

De voedsel-inzamelactie op vrijdag 17 en zaterdag 18 april helpt het aanbod aan voedsel aan te vullen en op peil te houden, zodat geen cliënt voedsel tekort komt. Met deze actie kunnen inwoners via de Voedselbank gezinnen helpen die dat heel hard nodig hebben.

Vrijwilligers gezocht

De Voedselbank Aalsmeer zoekt nog vrijwilligers die op vrijdag 17 of zaterdag 18 april een aantal uren willen meehelpen met de winkelinzameling bij een van de Albert Heijn vestigingen in Aalsmeer of Kudelstaart. Meer informatie en aanmelding via mail: info@voedselbankaalsmeer.nl

Foto: Enkele vrijwilligers bij de inzamelingsacties in de supermarkt (aangeleverd).