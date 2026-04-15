Repair Café Vinkeveen duurzame optie

Vinkeveen – In Sociaal Cultureel Centrum De Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen is maandag 20 april van 09.30 tot 12.00 uur weer het Repair Café. Kapotte apparaten of kleding? Repareren is een duurzame optie.

Bij het Repair Café Vinkeveen, ondersteund door Samens, zijn de afgelopen jaren al veel defecte apparaten en kapotte kleding met succes door vrijwilligers gerepareerd en hebben weer een tweede leven gekregen. Goed voor de samenleving, het milieu en de portemonnee. Het Repair Café repareert kleding, (kleine) elektrische apparaten, stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein en aardewerk.

