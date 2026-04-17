Burgemeester Oude Kotte luidt jubileumjaar Seringenpark in

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – De burgemeester was vrijdagmorgen jl. zichtbaar aangenaam verrast toen hij te horen kreeg dat hij een ‘eigen sering’ krijgt, oftewel: de Burgemeester Oude Kotte sering. “Ik ben even flabbergasted, dit had ik niet zien aankomen”, aldus Guido Oude Kotte, die dit cadeau ontving tijdens de opening van het 75-jarig jubileum van het Seringenpark. Hij luidde dat zelf in en roemde het Aalsmeerse park, dat door de jaren heen een iconische plaats is geworden. “Het is een mooi groen en levend monument, waar talloze trouwfoto’s zijn gemaakt. Vandaag de dag is het een oase van geur, kleur en rust, maar het vraagt wel om onderhoud”, sprak Oude Kotte. Hij roemde dan ook de tomeloze inzet van ieder die het Seringenpark zo fraai hebben weten te maken zoals het nu is en veel lof komt toe aan de stichting ‘Behoud Seringenpark Aalsmeer’, opgericht in 2023. “In hun werk komt veel kennis, liefde en inzet voor de sering tot uiting”, zo vatte de burgemeester het samen.

‘Viel niet mee op kleigrond’

Voorafgaand aan dit officiële moment deelde Dick Maarsen (voorzittere van de stichting) in het kort de geschiedenis van het illustere park met de aanwezigen. Er was een speciale tent neergezet waar genodigden koffie en een gebakje aangeboden kregen. Ze mochten ook een jong seringenplantje mee naar huis nemen want, “Wie jarig is trakteert”, sprak Dick. De genodigden zullen anders naar het geurende plantje kijken, in ogenschouw genomen dat de sering natuurlijk een bijzondere plaats inneemt in de teelt-geschiedenis van Aalsmeer. Maar ook doordat het nog niet van een leien dakje ging, toen bij aanvang van het park, in 1951, de 150 soorten seringen niet heel gemakkelijk groeiden. “Het park kwam er omdat Aalsmeer uitbreidde. Op de kleigrond hier viel het niet mee voor de seringen. Later is dat enigszins verholpen maar toch – een sprong in de geschiedenis – was het park in de jaren 90 erg achteruitgegaan. En toen kwam de buurt in actie en werd er een werkgroep samengesteld, in 2011. Aan hen zijn we veel dank verschuldigd. Het Seringenpark werd uiteindelijk totaal gerenoveerd en dat heeft geresulteerd tot wat we nu zien.”

Remake trouwfoto’s

Het jubileumjaar staat in het teken van herinneringen, ontmoeting en beleving en er is een mooi programma aan activiteiten bedacht. Zo wordt er in het park een fotoshoot ‘remake van uw trouwfoto’ georganiseerd. Uit de inzendingen van de oproep vorig jaar zijn 5 winnaars gekozen. Leden van fotogroep Aalsmeer gaan de trouwfoto’s van toen namaken en de leerlingen van Yuverta verzorgen de bruidsboeketten en corsages. Op 22 april staat met de rollatorclub en stichting Sam een ‘rondje Seringenpark’ gepland. Gevolgd door een bezoek aan de tentoonstelling die is ingericht in ’t Baken aan de Sportlaan. Deze is nog te bekijken tot 30 april, waarna de expositie vanaf 6 juni is te zien in gemeentehuis.

‘Poeltjes en Kluft’

De tentoonstelling in ’t Baken (tegenover het Seringenpark) besteedt aandacht aan het 75-jarige park maar belicht ook de historie van de Stommeerpolder. Ook zijn er mooie foto’s van het park te zien (waaronder de jaargetijden). Alle gemaakt door de bevlogen leden van Fotogroep Aalsmeer. Inloop doordeweeks van 9.00 tot 16.00 uur.De meeste Aalsmeerders kennen het park wel maar de vele historische feiten vast niet. Zo was er wel een plantsoen voordat het echte park werd aangelegd, en dat heette ‘Poeltjes en Kluft’. Toen het Seringenpark er eenmaal was (ontworpen door Chris Broerse) werden 150 variëteiten geplant, het park werd daardoor ook van wetenschappelijke waarde. De tentoonstelling is een aanrader en andere informatie is te vinden op seringenpark-aalsmeer.nl.