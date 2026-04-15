De Ronde Venen – Deze week verschijnt het nieuwe recreatie-magazine Vinkeveen/De Ronde Venen 2026. De rijk geïllustreerde uitgave van 56 pagina’s biedt een actueel en inspirerend overzicht van wat de regio te bieden heeft op het gebied van natuur, recreatie en cultuur. Het magazine besteedt veel aandacht aan wandel- en fietsroutes, waaronder de nieuwe Bruggenroute: een 52 kilometer lange fietstocht langs historische en markante bruggen over onder meer de Oude Waver, ’t Gein en de Kromme Mijdrecht. Veel van deze bruggen blijken een eigen verhaal te hebben en verbinden al eeuwenlang landschap en bewoners.

Ook natuurliefhebbers komen aan hun trekken. Zo is er aandacht voor Marickenland bij Vinkeveen, met ruimte voor natuurontwikkeling, een natuurspeelplaats en een wandelpad langs de Ringvaart dat aansluit op het Bellopad. Daarnaast ontbreekt natuurgebied Botshol niet, dat bij uitstek per roeiboot of onder begeleiding van IVN-excursies kan worden verkend. Uiteraard komen ook de Vinkeveense Plassen uitgebreid aan bod, net als lokale evenementen, forten, streekproducten, historie en het gebied rond ’t Gein.

Het magazine wordt huis-aan-huis verspreid in De Ronde Venen en is daarnaast verkrijgbaar op meerde locaties in de regio. Online lezen kan via www.vinkeveen.nl.

Op de foto: Nieuw recreatiemagazine belicht veelzijdigheid in Vinkeveen en De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.