Davanti brengt ‘Ode aan de sering’

Aalsmeer – Het Seringenpark in Aalsmeer viert dit jaar haar 75e verjaardag! Ter ere van dit bijzondere jubileum worden er verschillende activiteiten georganiseerd en één ervan is een openlucht optreden in het park aan de Ophelialaan op zaterdag 30 mei van Davanti. Het Aalsmeers vrouwenensemble, inmiddels bestaande uit elf zangeressen, zingt een a capella programma, waaronder een zelfgeschreven ‘Ode aan de sering’.

Het concert is vrij toegankelijk. Iedereen is welkom. Het enige wat u mee hoeft te nemen is mooi weer en een eigen (klap)stoeltje, (picknick) kleed of zitzak. Een gevulde picknickmand met lekkere hapjes of wat te drinken meenemen? Het kan allemaal! Kom vooral genieten van een gezellige muzikale middag in het Seringenpark.

Naast de muzikale klassiekers van Davanti zal ook dorpsdichter Marcel Harting een speciale bijdrage leveren aan deze middag die om 15.00 uur begint. Bij minder goede weersvoorspellingen zal het concert verplaatst worden naar een andere locatie. Hou hiervoor de website van het Seringenpark of Davanti in de gaten.

Foto: Repetitie Davanti voor openlucht optreden (aangeleverd)