‘Adam & Evert’ in Theater Piet Mondriaan

Abcoude – In Theater Piet Mondriaan aan de Broekzijdselaan in Abcoude is zaterdag 18 april om 20.15 uur de toneelvoorstelling ‘Adam & Evert’ te zien. Het stuk brengt een tragikomisch verhaal over liefde, twijfel en vastgelopen relaties, gespeeld tegen de achtergrond van een ogenschijnlijk paradijselijke vakantie.

In ‘Adam & Evert’ vluchten twee geliefden naar een luxe resort op een exotisch eiland in de hoop hun relatie nieuw leven in te blazen. Terwijl cocktails en buffetten rijkelijk vloeien, komen ook onderlinge spanningen, onuitgesproken frustraties en oude pijn naar boven. De situatie escaleert wanneer hun voormalige relatietherapeut Linda plotseling opduikt, gewapend met haar eigen chaotische liefdesfilosofie en weinig omfloerste adviezen.

Wat volgt is een tragikomische voorstelling vol scherpe dialogen, herkenbare ruzies en intieme momenten. Het stuk balanceert tussen humor en emotie en toont hoe liefde kan kantelen tussen vasthouden en loslaten, en hoe mensen elkaar – en zichzelf – soms kwijtraken in de zoektocht naar geluk.

Kaarten: www.theaterpietmondriaan.nl.

