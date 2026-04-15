‘Burgerinitiatief’ Coop De Kwakel blijkt schot in de roos

De Kwakel – Enkele weken na de opening is het overduidelijk: Coop De Kwakel heeft zich na een ‘burgerinitiatief‘ razendsnel genesteld in het hart van het dorp. Wat begon als een feestelijke opening met volle paden, is uitgegroeid tot een supermarkt die door veel inwoners wordt gezien als een echte aanwinst voor De Kwakel. Ondernemer Mark Pekelaer kijkt met trots terug op de start: “De betrokkenheid en warmte vanuit het dorp hebben mij echt geraakt.”

De weg naar het ondernemerschap was voor Pekelaer geen sprong in het diepe, maar wel een langgekoesterde droom. Met een carrière die begon bij Albert Heijn en vervolgd werd bij onder meer Plus en Coop, kent hij de supermarktwereld van binnen en buiten. Vorig jaar zomer kwam alles in een stroomversnelling toen hij in gesprek raakte met Van Tol Retail. Enkele weken later was het besluit genomen: Pekelaer zou de eerste Coop van De Kwakel openen.

Vernieuwde winkelconcept

Bij binnenkomst valt meteen het vernieuwde winkelconcept op. Het ruime versplein met groenten, vlees en kaas vormt het kloppend hart van de supermarkt. Ook de broodafdeling springt in het oog. Met Bakkerij Hendriks introduceerde Van Tol een nieuw bakkerijconcept dat zichtbaar aanslaat bij het winkelend publiek. Daarnaast biedt Coop De Kwakel extra gemak met een uitgebreid assortiment zelfzorggeneesmiddelen, deskundig personeel én pakketpunten van PostNL en DHL.

Wat de winkel extra bijzonder maakt, is de sterke lokale verankering. Pekelaer kreeg veel steun van collega-ondernemer Rob Rehorst uit Nieuwveen, die zich jarenlang inzette om een supermarkt in De Kwakel mogelijk te maken. Ook vanuit het dorp zelf was de betrokkenheid groot. Een oproep op sociale media om hulp bij het vullen van de schappen leidde tot tientallen vrijwilligers die spontaan kwamen helpen.

Saamhorigheid

Die saamhorigheid vertaalt zich nu in een vaste stroom klanten. “Je merkt dat mensen blij zijn dat ze weer in het dorp zelf terechtkunnen voor hun dagelijkse boodschappen,” zegt Pekelaer. Een vaste klant beaamt dat enthousiast: “Het voelt echt als ónze winkel. Ruim, vers en vriendelijk personeel. Hiervoor hoef ik De Kwakel niet meer uit.”

Voorlopig richt Pekelaer zich volledig op zijn supermarkt. “Ik wil eerst zorgen dat alles hier staat als een huis”, zegt hij nuchter. Maar één ding is nu al duidelijk: Coop De Kwakel is niet meer weg te denken en heeft in korte tijd bewezen een waardevolle toevoeging te zijn voor het dorpsleven.

Bron: Levensmiddelenkrant.