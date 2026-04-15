Annette Bosma exposeert in galerie Kunstrondevenen

Mijdrecht – In de galerie van Kunstrondevenen in De Lindeboom 7 in Mijdrecht is van 16 tot en met 25 april werk te zien van de Mijdrechts kunstenaar Annette Bosma. Annette is al van jongs af aan kunstzinnig actief. Creativiteit vormt de rode draad in haar leven. Na haar opleiding tot beeldend therapeute heeft Annette haar creatieve pad verder verdiept. Zij heeft zich door de jaren heen ontwikkeld in verschillende disciplines, waaronder beeldhouwen, schilderen, het maken van kleifiguren en sinds kort ook tuinbeelden. Haar werk wordt gekenmerkt door aandacht, afstemming en een sterke verbinding tussen gevoel, kleur en vorm.

Variaties aan disciplines

De expositie toont deze rijke variatie aan disciplines. De tuinbeelden zijn niet alleen geschikt voor buiten, maar kunnen ook binnenshuis een sfeervolle plek krijgen. Bijzonder is dat de tuinbeelden ook in opdracht gemaakt kunnen worden, geheel naar wens en afgestemd op de omgeving of persoonlijke voorkeur van de opdrachtgever. Met haar werk wil Annette Bosma niet alleen iets moois creëren, maar ook verbinding tot stand brengen. Haar kunst is voor haar een manier om gevoel en beleving tastbaar te maken.

De expositie is geopend donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en biedt een inspirerende kennismaking met het veelzijdige werk van Annette. Tijdens de openingstijden is de kunstenaar zelf aanwezig en treedt zij op als gastvrouw. Meer informatie over de expositie en de kunstenaars-vereniging is te vinden op www.kunstrondevenen.nl en via de Facebookpagina van de vereniging.

Op de foto: Werk van Annette Bosma: tors in de tuin. Foto: aangeleverd.