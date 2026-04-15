Filmhuis Mijdrecht brengt ontroerende ‘L’Attachement’

Mijdrecht – Filmhuis Mijdrecht draait donderdag 18 april om 20.00 uur in ’t Oude Parochiehuis L’Attachement. Kaarten kosten €10 en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

‘L’Attachement’ is gebaseerd op de roman ‘L’intimité’ van Alice Ferney en ging vorig jaar in première op het filmfestival van Venetië. Vooral de jonge César Botti, die tijdens het opnemen van de film zes jaar oud was, werd bejubeld om zijn acteerprestaties. Zijn spel is direct en eerlijk. Dat maakt veel scènes extra ontroerend. Dit intieme portret van liefde en verlies verkent de broze en complexe banden die een mensenleven zo mooi maken. Regisseur Carine Tardieu brengt een ode aan families in al hun maten en vormen, en aan de mensen die je kiest.

Sandra heeft haar eigen feministische boekenwinkel en woont met veel plezier alleen in haar knusse appartement. Ze houdt van haar vrijheid en van de stilte thuis. Voor liefde en avontuur kan ze terecht in haar uitgebreide boekenkast. Daar duikt ze graag in verhalen die haar raken. Ze geniet van haar leven zoals het is: happy en single, en dat is een bewuste keuze.

Op de foto: Filmhuis Mijdrecht brengt het ontroerende ‘L’Attachement’. Foto: aangeleverd.