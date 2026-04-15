De Acht van Abcoude weer op de wielerkalender

Abcoude – De bekende toertocht De Acht van Abcoude keert dit voorjaar terug op de wielerkalender. Deze rit kent een lange historie en staat al vrijwel sinds de oprichting van Toerclub Abcoude in 1979 op het programma. De tocht dankt zijn naam aan het unieke parcours: twee lussen die samen de vorm van een acht creëren.

De lange lus van ongeveer 60 kilometer voert deelnemers richting het Gooi en biedt een afwisselende route met verschillende ondergronden. Onderweg passeren fietsers onder andere enkele gravelstroken, waaronder de natuurbrug Laarderhoogt. De korte lus heeft een geheel ander karakter en loopt richting Mijdrecht. Hier domineren uitgestrekte weilanden en waterrijke vergezichten, wat zorgt voor een totaal andere landschapsbeleving.

De Acht van Abcoude wordt verreden op zondag 19 april. De start is bij Ollie’s aan de Brugstraat 1 in Abcoude. Om 09.00 uur start een groep racefietsers van Toerclub Abcoude voor de 100 km waarbij kan worden aangesloten. Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig. Iedereen met een racefiets kan deelnemen aan deze lange tocht, maar op een gewone fiets/e-bike kunt is het mogelijk een van de routes rijden via de navigatie aanwijzingen. Het GPX-bestand van de route(s) is beschikbaar via de website van de vereniging: www.toerclubabcoude.nl. Met deze klassieker hoopt Toerclub Abcoude opnieuw veel fietsliefhebbers samen te brengen voor een sportieve en gezellige rit.

