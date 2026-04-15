TV Kudelstaart speelt ‘Momenten van Geluk’

Kudelstaart – Dit weekeinde speelt Toneelvereniging Kudelstaart drie maal de komische voorstelling ‘Momenten van Geluk’ geschreven door Alan Ayckbourn. In aanloop naar de voorstellingen is er deze week nog volop gerepeteerd. Dit om toch nog even bij elkaar te zijn om de puntjes op de i te zetten en straks een prachtige voorstelling te presenteren.

Vrijdagavond 17 april is de feestelijke première en worden de bezoekers getrakteerd op een gratis kopje koffie of thee bij binnenkomst met een kleine smakelijke verrassing. Zaterdagavond 18 april belooft het ook een heerlijk avondje uit te worden en zondagmiddag 19 april om 14.00 uur is de laatste voorstelling voordat het doek weer sluit.

Op het podium Wim Zandvliet, Anita van Leeuwen, Peter van Neijenhof, Helga de Zanger, Huub van Schaik, Jos de Jong, Jitse Krenn en Miriam Snoek. De regie is in handen van Jeremiah Fleming.

Het verhaal speelt zich af in het favoriete restaurant van de familie Schaafsma. De nogal dominante moeder Laura viert haar zestigste verjaardag en het hele gezin is samen om dit te vieren. Maar het diner eindigt niet zoals gehoopt. In dit toneelstuk wordt gespeeld met de tijd, zowel verleden als toekomst komen voorbij. Gaandeweg worden geheimen ontrafeld en de familierelaties bloot gelegd.

De deuren van het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg openen op vrijdag en zaterdag om 19.30 uur en de voorstellingen beginnen om 20.15 uur. Zondagmiddag bent u welkom vanaf 13.30 uur en gaat het doek open om 14.00 uur. Kaarten kosten 13,50 euro per stuk en zijn zowel online te koop via toneelverenigingkudelstaart.nl als bij Bakkerij Vooges in de Zijdstraat van Aalsmeer en Slijterij van Lammeren in Kudelstaart. Graag contant en gepast betalen bij de verkoopadressen. Wellicht zijn voorafgaand aan de voorstellingen aan de deur ook nog enkele kaarten te koop. In de pauze is er een verloting en na afloop kan er nog gezellig nagepraat worden.

Actiefoto van één van de laatste repetities. Van links naar rechts: Anita Van Leeuwen, Jos de Jong en Wim Zandvliet. Foto: aangeleverd

