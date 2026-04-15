Introductie De Ronde Venen Cup

De Ronde Venen – De Ronde Venen maakt zich op voor een nieuw sportief initiatief: de eerste editie van de De Ronde Venen Cup. Dit jaarlijkse voetbaltoernooi wordt dé voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen voor de lokale verenigingen en zal elk jaar bij een andere club binnen de gemeente worden georganiseerd.

Aan de eerste editie nemen de seniorenselecties van Argon, CSW en Hertha deel. FC Abcoude is dit jaar helaas verhinderd. Als vervangende deelnemer is RKDES uit Kudelstaart uitgenodigd om het deelnemersveld compleet te maken. De wedstrijden worden gespeeld dinsdagavond 18 augustus (eerste speelronde) en zaterdag 22 augustus (finaledag).

De eerste editie vindt plaats op het sportcomplex van CSW in Wilnis, waar op zaterdag de finales worden gespeeld. De finaledag wordt feestelijk afgesloten, waarmee niet alleen het toernooi, maar ook de start van het nieuwe voetbalseizoen gezamenlijk wordt gevierd. Met De Ronde Venen Cup willen de betrokken verenigingen de onderlinge sportieve band versterken, supporters samenbrengen en het lokale amateurvoetbal een extra impuls geven.

Op de foto: Nieuwe traditie in De Ronde Venen: introductie van De Ronde Venen Cup. Foto: aangeleverd.