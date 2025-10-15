Zonnebloemgasten genieten van schilderachtige boottocht

Uithoorn – Een groep van zo’n 90 gasten van de Zonnebloem afdeling Uithoorn/Amstelhoek beleefde 9 oktober een onvergetelijke dagtocht over de Kagerplassen. Dankzij de inzet van vrijwilligers en gulle sponsor AH Jos van den Berg kon deze jaarlijkse traditie opnieuw doorgang vinden.

De dag begon met een gezamenlijke busreis vanaf Uithoorn, verzorgd door Eemland Reizen. Via een route dwars door het Groene Hart arriveerde het gezelschap aan de Zijldijk, waar een comfortabele rondvaartboot klaarstond. De Kagerplassen, bekend om hun ondiepe veenmeren, molens en historische dorpjes, vormden het decor van een ontspannen vaartocht. “Varen door dit gebied is als varen door een schilderij van een oude meester”, aldus een van de deelnemers.

Fraaie herfstweer

Aan boord genoten de gasten van een uitgebreide lunch en het fraaie herfstweer, dat het uitzicht op de molens en rietsloten extra bijzonder maakte. De sfeer was gemoedelijk en er werd volop genoten van het gezelschap en de rust op het water. Na afloop werden de gasten weer veilig thuisgebracht, mede dankzij de inzet van een tiental vrijwilligers. Hun hulp bij het in- en uitstappen, begeleiden en vervoer was onmisbaar voor het welslagen van deze dag.

De Zonnebloem roept geïnteresseerden op zich aan te melden als vrijwilliger. “Een kopje koffie, een wandeling of een uitje kan iemands dag maken”, zegt de organisatie. Aanmelden kan via zonnebloem.uithoorn@gmail.com.

