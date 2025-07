Uithoorn – De Tuin Bram de Groote ligt aan de Boterdijk in Uithoorn en wordt sinds 1994 als natuurgebied beheerd door Landschap Noord-Holland. De tuin omvat onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal borders en een weiland. De werkgroep Tuin Bram de Groote is wekelijks bezig met het onderhoud van de tuin.

Op de eerste zondag van april tot en met september is de tuin open voor bezoekers. Naast de open dagen is het mogelijk om op woensdagmorgen (de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers) tussen 09.00 en 12.00 uur in de tuin rond te kijken.

Zondag 3 augustus van 13.00 tot 16.00 uur staan de vrijwilligers klaar voor diverse toelichtingen. Het is nu hoogzomer en de tuin is volop in bloei: margrieten, pimpernel, kaardenbol en wilde cichorei; er is van alles te zien. Misschien staat de papaver nog in bloei in de bloemenweide. Keukenkruiden in de kruidenspiraal. Blauwe knoop en gele kamille in de border langs de sloot. Er valt weer veel te genieten.

De tuin ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan. Entree via de zijingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis. Voor nadere informatie: www.landschapnoordholland.nl.

Op de foto: Zomer in Tuin Bram de Groote. Foto: aangeleverd.